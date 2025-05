Questo pomeriggio l'Inter riprende ad allenarsi alla Pinetina dopo i due giorni di riposo che Inzaghi ha concesso all'Inter dopo il secondo posto ottenuto in campionato venerdì sera. Ad Appiano Gentile, dopo il media-day, si farà il punto su tutti gli uomini di Inzaghi. Lautaro e Frattesi hanno recuperato ma non hanno giocato a Como.

Sono vicini al rientro pure Pavard e Zielinski che non erano convocati per l'ultima gara della Serie A. Servirà anche un check per Bisseck che ha avvertito un fastidio al ginocchio nell'ultima partita ma non preoccupa più di tanto la sua condizione.