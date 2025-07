"Il club di Viale della Liberazione adesso dovrà capire come far evolvere la situazione delle altre punte in organico. Sebastiano Esposito continua a piacere alla Fiorentina. La valutazione del campano, sul taccuino pure del Como, è di circa 10 milioni di euro. I viola, che non hanno ancora fatto pervenire alcuna offerta ufficiale all'Inter, ma presto intavoleranno una trattativa con i nerazzurri per l'ex Empoli – il cui contratto andrà in scadenza tra un anno -, inizieranno la negoziazione da una base più bassa. Il fratello Pio invece, cercato da mezza Serie A, dopo il gol al River Plate, ma soprattutto la bella prestazione con gli argentini e per volontà del suo allenatore Chivu, è destinato a rimanere".