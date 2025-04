Inter, stagione infinita: può giocare 68 partite, incognita spareggio Scudetto

A livello internazionale, la Champions League prevede un percorso ancora più lungo e insidioso. Ai quarti di finale, la squadra di Simone Inzaghi dovrà vedersela con il Bayern Monaco in una sfida andata e ritorno. Qualora riuscisse a superare i tedeschi, il cammino proseguirebbe con le semifinali, fino alla finale, in programma nel suggestivo scenario di Wembley. Un totale di cinque match ancora da disputare per inseguire il sogno di sollevare il trofeo più ambito.

Oltre alle competizioni già in corso, l’Inter sarà chiamata a partecipare anche al Mondiale per Club, torneo che potrebbe aggiungere ulteriori sette partite al calendario nerazzurro. La formula prevede una fase a gironi seguita da una fase a eliminazione diretta, con l'obiettivo di conquistare un titolo internazionale di grande prestigio.

Come spiega la Gazzetta dello Sport, a rendere ancor più fitto il programma stagionale potrebbe essere un'eventuale gara supplementare per lo Scudetto. Se, al termine del campionato, Inter e Napoli dovessero chiudere a pari punti in vetta alla classifica, si renderebbe necessario uno spareggio Scudetto per assegnare il tricolore. Questo porterebbe il totale degli incontri stagionali da 67 a 68, chiudendo un’annata senza precedenti per la squadra nerazzurra.