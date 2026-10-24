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Rispetto alla passata stagione, dove alla fine era stato nominato miglior giocatore dell'intero campionato, il Federico Dimarco visto in questo 2026-27, almeno per il momento, non sta rispettando le attese. Come riferisce Tuttosport, sul rendimento del calciatore nerazzurro pesa l'infortunio patito contro il Napoli. E domani potrebbe riposare per lasciar spazio a Carlos Augusto, in grande forma:

Getty Images

"Carlos Augusto si è preso la scena dell’autunno interista e piano piano ha spinto un po’ ai margini della ribalta Federico Dimarco. Alzi la mano chi se lo sarebbe aspettato qualche mese fa. Perché Dimarco, urge ricordarlo in uno sport dalla memoria corta, è stato votato ‘mvp’ della Serie A nel 2026. Non è che ci potessero essere molti altri candidati al trono, dopo quello che ha combinato il buon Federico in campionato: 18 assist (record assoluto) e 7 gol, più un altra rete segnata in Champions League. Numeri da fantasista. Ma forse nella passata stagione ha abituato tutti talmente bene, che pure lui ora pretende di tenere sempre l’asticella altissima. Ecco: fino a questo momento, non ci sta riuscendo.

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Colpa anche del fatto che durante la gara vinta dai nerazzurri a San Siro contro il Napoli in rimonta 3-2, Dimarco si è infortunato. Ha patito una lieve distorsione al ginocchio sinistro che lo ha messo fuori causa per la partita di Champions con il Real Madrid, lo ha condizionato nella prestazione contro la Roma e ha consigliato allo staff della nazionale di lasciarlo recuperare del tutto ad Appiano. Infatti con Chivu ha lavorato durante la pausa e il tecnico lo ha schierato ben 4 volte titolare. Il Dimarco che è sceso in campo dalla ripresa delle attività, però, manca ancora di smalto rispetto a quello che eravamo abituati a vedere un anno fa. Con la Fiorentina Chivu dovrebbe inizialmente risparmiarlo, schierando lo scintillante Carlos Augusto a sinistra e in mezzo Bastoni".

(Fonte: Tuttosport)