Per l nuova Inter di Cristian Chivu è arrivato il giorno degli ottavi di finale del Mondiale per Club: i nerazzurri affronteranno oggi i brasiliani del Fluminense (calcio di inizio alle 21, ora italiana). Una gara che potrebbe dare nuove certezze alla squadra, ancora in fase di convalescenza dopo il finale amaro della stagione, ma anche grossi introiti per le casse societarie.

Così scrive il Corriere della Sera: "L'occasione è d'oro. L'Inter si gioca il passaggio ai quarti del Mondiale contro il Fluminense in uno stadio intitolato alla Bank of America, in mezzo ai grattacieli del secondo distretto finanziario più importante degli Usa dopo New York: viene quasi naturale pensare per prima cosa ai 12,2 milioni di premio per l'accesso al turno successivo — come un quarto di Champions — anche se per la prima volta il tema forte per i nerazzurri, rimasti due settimane nella costa Ovest, è soprattutto quello del caldo umido, unito all'allerta per i fulmini.