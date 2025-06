Chivu si è calato a pieno nella dimensione Inter. Se inizialmente il Mondiale serviva per conoscere meglio il gruppo e per farsi conoscere meglio, ora il tecnico vuole andare avanti il più possibile in questa importante competizione.

"Giusto per dare un riferimento economico: stasera l’Inter può pagarsi mezzo Bonny, qualificarsi ai quarti vale 12,2 milioni di euro. Ecco, fin qui i soldi. Ma poi c’è l’aspetto sportivo e motivazionale. Ora l’Inter è stuzzicata, da questo Mondiale. Non è più (solo) un impegno, ma un’occasione. Per conoscersi e per vincere, dopo che tutti i trofei stagionali sono svaniti. È come se la partita con il River avesse segnato un confine: oltre quello, c’è la voglia di arrivare a giocarsi un’altra partita contro Guardiola e di rimisurarsi a quelle altezze. O, in alternativa, anche di incrociare nuovamente Inzaghi. Chivu è riuscito già a centrare almeno 4 grandi obiettivi. Il primo: far vedere qualcosa a livello tecnico e tattico di differente rispetto al passato. Il secondo: aver fatto ritrovare il sorriso ai protagonisti. Il terzo: aver dato spazio ai giovani, cambiando il destino di Pio Esposito. Il quarto: aver già innestato nuovi principi in termini di condizione fisica. I contrattempi di questi giorni altro non sono che la coda di quanto accaduto la scorsa stagione", si legge su La Gazzetta.