"Viene da domandarsi cosa ci sia dietro l’ennesimo scontro diretto fallito dall’Inter: non è una casualità, qui non è neppure questione di dettagli, i dettagli citati dall’allenatore alla vigilia della partita. Magari, invece, il problema è la fame, la convinzione, l’attenzione, perché altrimenti non si spiega la prestazione del secondo tempo e una squadra completamente assente, peraltro alla fine della prima settimana “vuota” dopo due mesi di apnea. Da due anni all’Inter non capitava di perdere due trasferte consecutive. Siamo a tre sconfitte in 40 giorni, una sola vittoria nelle ultime quattro partite: altro che profumo di scudetto, questa è la serata degli interrogativi", analizza La Gazzetta dello Sport.