Le reazioni del mondo Inter dopo Como. “Dai dirigenti solo una parola, i giocatori…”

"Se gli spogliatoi sul lago avessero avuto un’altra metratura, già nella pancia del Sinigaglia i dirigenti interisti avrebbero detto ai giocatori qualcosina in più, con la teatralità che meritava il momento di sommo sconforto. Ma in attesa della ristrutturazione promessa dal presidente Suwarso, lo stadio di Como non è spazioso quanto San Siro, e allora ci si è fermati solo a qualche semplice pacca sulla spalla: non cancellerà certo la delusione tremenda della banda di Inzaghi, ma comunque aiuta nel far ripartire un gruppo ferito". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito alla reazione in casa Inter dopo l'amarezza per il secondo posto finale in campionato alle spalle del Napoli.