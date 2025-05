Inter, recuperate in 10 giorni le fatiche della Champions. Taremi? Presa la decisione sul futuro

"È andata decisamente meglio al Napoli perdere nel turno precedente di Coppa Italia, proprio contro la Lazio: meno partite e più risorse da giocare sul tavolo del campionato. Ma come si fa a scegliere di farsi eliminare? Come può una squadra, che si considera grande, uscire volontariamente da un torneo? E non è questione di presunzione, perché se non ti auto-considerassi grande, come potrebbero pensarlo gli altri? Questi e altri ragionamenti hanno spinto Inzaghi fino a questo punto della stagione, al bivio tra la storia e la delusione per l'eternità. Del resto, il vantaggio di giocare solo nel fine settimana è evidente anche per l'Inter", scrive il Giornale.