7.5 in pagella tra i nerazzurri non solo per capitan Lautaro Martinez da parte del quotidiano romano

Diversi giocatori dell'Inter hanno superato abbondantemente la sufficienza nella gara in casa del Feyenoord. Tra questi anche Niccolò Barella, unico centrocampista titolare schierato dal primo minuto da Simone Inzaghi e per questo caricato di una maggiore responsabilità che ha sostenuto senza problemi. Dal Corriere dello Sport un 7.5 in pagella per il furetto nerazzurro: