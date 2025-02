Un'Inter irriconoscibile perde nettamente a Firenze e non sfrutta l'occasione di agganciare il Napoli in testa alla classifica

Un'Inter irriconoscibile perde nettamente a Firenze e non sfrutta l'occasione di agganciare il Napoli in testa alla classifica. Questa l'analisi del Messaggero:

"I nerazzurri sono poco coraggiosi e non sfruttano l’occasione di agganciare il Napoli in classifica, che davanti alla televisione esulta per il +3 sui rivali. Sembra un remake di quanto accaduto nell’aprile 2022 a Bologna, con la sconfitta a causa dello sciagurato liscio di Radu che spianò la strada al successo dei rossoblù".