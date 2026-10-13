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Stasera tocca a Nicolò Barella: dopo la panchina di sabato contro il Parma, il leader del centrocampo dell'Inter tornerà al suo posto contro il Club Brugge. E c'è un retroscena sulla scelta di Chivu di lasciarlo fuori con gli emiliani, come racconta il Corriere dello Sport: "Contro il Parma, durante la ripresa, ha in tutti i modi provato a convincere Chivu a lasciargli almeno uno spezzone di gara.

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Barella gravitava nei pressi dell’allenatore nerazzurro, quasi raggiungendolo con gli allunghi e le ripetute per far sì che lo tenesse in considerazione nelle sostituzioni. Lo ha fatto in maniera ovviamente scherzosa, lasciando emergere, ancora di più, sia il grande rapporto che c’è con Chivu sia la tranquillità che regna nello spogliatoio nerazzurro. Oltre al suo spirito di sempre, rimasto inalterato anche dopo una parentesi non esaltante con l'Italia.

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Ma nessuno pensi che restare fuori non sia stato comunque un sacrificio per lui. Guardare i compagni dalla panchina, seppur abbia capito benissimo il senso della scelta di Chivu, è stata un’eccezione digerita solo in funzione delle prossime gare. Come quella di oggi, in cui il furetto e motorino del centrocampo interista tornerà regolarmente al suo posto. Aveva bisogno di riposare, dopo aver speso tanto nella gara di lunedì scorso contro la Turchia. Stasera sa già che dovrà tirar fuori dall’armadio l’abito migliore per rispettare le attese nella notte della Champions".