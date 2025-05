Nella sua edizione odierna, il Quotidiano Sportivo approfondisce la figura di Katherine Ralph , rappresentante del fondo Oaktree insediatasi un anno fa nel consiglio d'amministrazione dell'Inter. Ecco cosa racconta il quotidiano: "La manager britannica è diventata un volto conosciuto, nonostante la riservatezza e la ritrosia alle dichiarazioni a microfoni accesi. Nessuna intervista, il che vale anche per gli altri manager del private equity, tanto lavoro è una grande attenzione al dossier stadio, impantanato tra le difficoltà di comunicazione che la vecchia proprietà aveva con il Milan e l’alternativa Rozzano, mai concretizzata.

Oaktree ha preso in mano direttamente la questione dell’impianto, tanto quanto ha lasciato carta bianca, una volta stabiliti budget e linee guida, all’area sportiva per rafforzare la rosa. Per questo Beppe Marotta ha definito Oaktree “una presenza costante ma silenziosa”. Proprio la Ralph era presente al Media Day Uefa, dove ha assistito alla conferenza stampa dell’allenatore Simone Inzaghi dei due giocatori Marcus Thuram e Matteo Darmian.