Joaquin Correa è il principale candidato per affiancare Marcus Thuram in attacco contro l’Udinese. Non convocato dalla sua nazionale, l’argentino ha lavorato intensamente durante la sosta a Appiano. Nonostante le voci su un possibile trasferimento, con il club brasiliano Internacional di Porto Alegre che lo ha già contattato, Correa potrebbe rivelarsi utile per l’Inter anche in questa stagione.

"Se il futuro di Correa sarà lontano da Milano, l’Internacional di Porto Alegre ha già mosso i primi passi per ingaggiarlo a zero, ma occhio all’Estudiantes e al Siviglia - l’attaccante è l’unico calciatore nella rosa dell’Inter in scadenza a giugno su cui il club di Viale della Liberazione non vanta alcuna clausola per decidere unilateralmente quel che sarà - l’attualità mostra come possa servire, eccome, alla causa nerazzurra", si legge su Tuttosport.