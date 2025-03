"Oggi Marcus Thuram rimette il naso ad Appiano e, anche se attorno non sarà il solito trambusto, il francese troverà comunque il modo per prendersi le attenzioni dello staff. Un po’ Simone Inzaghi vuole vedere da vicino come starà mai la caviglia del suo centravanti (nessuno ne è davvero preoccupato...), un po’ il tecnico intende indirizzarlo sul lavoro da fare in questa settimana delicata". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito a Thuram, out per gli impegni con la Nazionale a causa del fastidio alla caviglia che lo tormenta da quasi un mese.