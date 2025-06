Cominciano ad aumentare le voci di un possibile futuro di Hakan Calhanoglu lontano dall'Inter. Tuttosport fa il punto della situazione sul centrocampista turco: "Il futuro di Hakan Calhanoglu è in bilico. Da una parte il club nerazzurro non vorrebbe privarsi del regista turco: in un'ottica di continuità e pochi stravolgimenti fra la gestione Inzaghi e quella di Cristian Chivu, avere ancora Calhanoglu in mezzo al campo rappresenterebbe un ottimo punto di ripartenza. Però i dirigenti di Viale della Liberazione - a proposito, Marotta e Ausilio ieri sono partiti per Los Angeles, raggiungendo così il resto della squadra - sanno bene come questa sia forse l'estate giusta per monetizzare con Calhanoglu".

"Il turco, 31 anni, reduce da una stagione non semplice fra rendimento in calo e tanti infortuni muscolari, ha il contratto in scadenza nel 2027 e un ingaggio alto, da 6.5 milioni. Fra dodici mesi, senza rinnovo, sarebbe logica un'uscita per non perderlo poi a zero, ma il costo a 32 anni sarebbe inevitabilmente più basso. Oggi, invece, nonostante l'annata, Calhanoglu ha ancora un buon mercato. Piace in Arabia, ma soprattutto è interessato l'attivissimo Galatasaray che fra la trattativa per tenersi Osimhen e l’affare Sané, vorrebbe portare a Istanbul il capitano della nazionale di Montella".