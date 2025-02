Inzaghi si è lamentato per il rigore non concesso all’Inter il derby con il Milan per il contatto tra Pavlovic e Thuram: ma non solo

Sono diversi gli episodi arbitrali a sfavore dell'Inter nelle ultime giornate di campionato, tanto che anche Simone Inzaghi ha deciso di farlo presente in prima persona ai microfoni delle tv e in conferenza stampa. Scrive in merito Il Mattino: "Inzaghi si è lamentato per il rigore non concesso all’Inter il derby con il Milan per il contatto tra Pavlovic e Thuram.

Il tecnico dei campioni d’Italia avrebbe voluto che Marotta presentasse una specie di dossier, dal contatto Thuram-Skorupski contro il Bologna ai rigori non concessi contro l’Empoli per un fallo di Ismajli e contro il Lecce per il fallo di mano di Baschirotto in area, ma alla fine pare che non sia arrivato nulla sulle scrivanie del designatore Rocchi e del presidente Zappi".