"Dodici ore e 20 minuti per cambiare continente, prospettiva, trofeo. Più di mezza giornata per planare oltre l’Oceano e ripartire, finalmente, dopo le macerie bavaresi e lo shock della fuga saudita di Inzaghi. Il volo della nuova Inter di Cristian Chivu diretta verso il Mondiale per club ha riempito la giornata di ieri: l’aereo charter è partito da Malpensa alle 11 ed è arrivato al Los Angeles AirPort alle 14.20 ora della California, le 23.20 italiane. A quel punto il gruppo si è trasferito nell’hotel a cinque stelle in zona Beverly Hills che ospiterà tutti per una settimana: sarà il quartier generale interista in vista del debutto contro i messicani del Monterrey, che si disputerà allo stadio Rose Bowl di Pasadena nella notte tra il 17 e il 18 giugno alle 3 italiane".