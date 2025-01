"Un’altra volta. Un’altra domenica a rincorrere, la seconda consecutiva. Perché il Napoli non si ferma e allora sì, l’avversario di oggi si chiama Lecce ma se leggi bene sotto c’è un’altra parola: pressione. L’Inter ha capito ieri sera più o meno all’ora di cena, una volta di più, che da qui al 2 marzo - giorno dello scontro diretto con Antonio Conte al Maradona - non si può sbagliare mai, se l’obiettivo è lo scudetto". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito all'Inter, di scena oggi a Lecce .

"Non si può per una questione psicologica, aspettando il recupero con la Fiorentina, perché non è semplice leggere meno sei punti dalla vetta anche se potenzialmente il distacco può essere dimezzato/annullato. Ma il divieto di sosta è anche figlio di una questione numerica: l’obiettivo è arrivare al 2 marzo con la carta del sorpasso in mano. E allora servono 36 giorni a mille all’ora"