Igli Tare, ex attaccante ed ex direttore sportivo della Lazio, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di TMW in cui ha parlato anche dell'Inter e del suo allenatore Simone Inzaghi, con cui ha lavorato proprio ai tempi della sua permanenza in biancoceleste.

“Inzaghi non è più una novità, non vanno più spiegati i suoi campionati. Inzaghi è una certezza, uno dei 2/3 migliori allenatori in Italia, ma anche in Europa ha fatto un lavoro eccellente. E sta facendo qualcosa di eccezionale anche quest’anno, eppure ha avuto tanti problemi fisici in rosa. Da qui passa molto nel cammino di una squadra”.