L'Inter ottiene una vittoria sofferta contro il Monza, vincendo 3-2 in rimonta grazie a un autogol decisivo. Nonostante la stanchezza dovuta alla Champions e alla lotta per lo scudetto, la squadra di Inzaghi riesce a conquistare tre punti fondamentali, portandosi a 4 punti di vantaggio sul Napoli.

"Se giochi ogni 72 ore e sei un po’ cotto, c’è sempre tempo per una botta di adrenalina. Basta andare sotto di due gol con il Monza ultimo in classifica, tra andata e ritorno degli ottavi di Champions e con la lotta scudetto che incombe. In una serata da brividi, l’Inter di gol ne segna tre in rimonta e quello buono è un autogol (di petto) che viene respinto dal portiere pochi millimetri dopo la linea. E così, con la prima rimonta della sua stagione la squadra di Inzaghi si porta a 4 punti di vantaggio sul Napoli che gioca oggi, regalandosi una botta di vita per molti versi inattesa, con cui festeggiare il compleanno numero 117 (auguri)", sottolinea il Corriere della Sera.