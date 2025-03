L'emergenza potrebbe portare a scelte coraggiose. Non dal primo minuto, per fortuna, ma a gara in corso potrebbe essere inevitabile. Simone Inzaghi si avvicina a Napoli-Inter consapevole che servirà anche una giusta dose di coraggio per raggiungere l'obiettivo. A tal proposito, sottolinea TuttoSport: "L’Inter a Napoli arriva bene, ma non benissimo. La vittoria in Coppa Italia ha riempito il serbatoio di endorfine («Il 13 luglio ho detto “cercheremo di fare più partite possibili” e così è stato. L’obiettivo è aggiungere trofei alla nostra bacheca») ma tra i lungodegenti si è aggiunto pure Darmian che tornerà dopo la sosta.