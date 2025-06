"Se contano i tifosi, per l’Inter non sarà una passeggiata. Se conta lo stato di forma, il River qualche crepa l’ha mostrata contro il Monterrey, non trovando il modo di andare oltre le parate di Andrada, che da ex del Boca ha fatto di tutto nel suo personalissimo Superclasico. Se contano invece le assenze, il River è nei guai. Ed è la migliore delle notizie per Chivu. L’Inter può approcciarsi alla partita con il sollievo di poter giocare con due risultati su tre a disposizione. Marcelo Gallardo, tecnico dei Millionarios, ha altri problemi. Perché lo 0-0 col Monterrey ha lasciato in eredità tre squalificati, tutti nel settore di centrocampo: Enzo Perez, Galoppo e Castaño, i primi due diffidati e ammoniti, l’ultimo espulso", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"Che cosa si inventerà Gallardo è il grande tema di avvicinamento alla partita degli argentini. Probabile che una chance da titolare l’abbia Kranevitter, rientrato col Monterrey per sei minuti dopo un’assenza dal campo di due mesi. Protagonisti saranno di sicuro i tifosi. Quelli del River hanno colorato e riempito di calore Los Angeles, ora almeno in 20 mila di loro arriveranno a Seattle per spingere la loro squadra agli ottavi di finale. Sperando in una magia di Mastantuono, il 17enne fenomeno già acquistato dal Real Madrid. Chissà, magari una delle ultime, visto che subito dopo questo torneo si aggregherà al suo futuro club, per la delusione dei suoi tifosi che lo avrebbe voluto almeno fino al prossimo gennaio per giocare la Libertadores. Col Monterrey è stato sostituito nel finale, incapace anche lui di cambiare il risultato. La prossima per lui non sarà una partita banale. Perché è il suo primo grande incrocio con un club europeo, con un calcio che potrebbe vederlo protagonista per chissà quanti anni. Di fatto, chissà, per lui un anticipo della Champions League che verrà. Con lui, davanti, il River presenta Facundo Colidio, un ex che l’Inter ricorda bene. Per lui il direttore sportivo Ausilio investì 7 milioni di euro nel 2017, sperando in un’esplosione che non è mai arrivata. Avrà un motivo in più, allora, per battere il suo passato", analizza Gazzetta.