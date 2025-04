"Quindi l’Inter è anche l’ultima occasione per spingere la squadra verso un salto di qualità definitivo che magari non sarà utile per conquistare la Champions ma di sicuro servirà, nel caso, per consegnare al successore una rosa più consapevole e ambiziosa. Le grandi sono un tabù per questa Roma e pure l’Inter lo è: i giallorossi hanno perso 8 degli ultimi 9 scontri diretti contro i nerazzurri. In più San Siro è una chimera per Ranieri. Fuori casa contro i nerazzurri il tecnico non vince infatti da 17 anni. La vittoria è l’unico risultato che terrebbe ancora accesa la già flebile speranza del quarto posto".