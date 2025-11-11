Il quotidiano torinese parla dei punti in comune delle due prooprietà delle squadre che sono prime in Serie A

11 novembre 2025

"Poche parole, tanti soldi, un primato condiviso e una lingua comune". Il quotidiano TuttoSport fa un ritratto delle due proprietà delle prime due squadre in classifica. Da un lato l'Inter e dall'altro la Roma guidati da Oaktree e del Friedkin Group.

"Dalla California con passione, e ben poche dichiarazioni: a Roma rimproverano a Dan, magnate fi lantropo che controlla anche Cannes (mentre Oaktree aveva il Caen prima di venderlo a Mbappé) ed Everton, le uscite pubbliche centellinate, al netto dei voli in aereo stile Top Gun. A Milano, ci si sta abituando alla presenza, anche allo stadio, ma molto meno alla voce di Katherine Ralph che, come altri membri del CdA nerazzurro, di Oaktree è però espressione in quanto manager, non proprietaria", si legge nello stesso articolo.

Il calcio dei fondi, che hanno investito e hanno invenzione di investire sugli stadi di proprietà e proprio le opportuinità infrastrutturali del nostro Paese hanno attirato l'America e sono arrivati gli investimenti nel calcio italiano. "Al low profile come registro comunicativo si accompagna il risanamento come orizzonte ideale in termini di bilancio, in un calcio che del concetto di sostenibilità abusa a parole e non sempre dà seguito nei fatti. L'Inter ha appena chiuso il proprio esercizio in attivo facendo registrare il primo utile nella storia moderna del club", spiega il quotidiano torinese.

"La Roma deve ancora arrivarci, spinta in questo processo anche dai paletti della Uefa in tema di fair play fi nanziario. Entrambe le società, del resto, arrivano da anni di pesanti rossi nei conti. E non è un caso che, sia per Oaktree sia per i Friedkin, una delle prime mosse al proprio arrivo sia stata la riduzione dell’indebitamento. Vanno a braccetto, oltre che in classifica, anche nella politica sportiva: l’Inter di Marotta guida, con la Juventus, il nuovo corso in Lega, perfettamente in sintonia con i vertici della Roma, nella santa - per loro, meno per i rivali in netta minoranza - alleanza delle proprietà made in Usa", conclude l'articolo.

(Fonte: TS)