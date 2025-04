Secondo i vertici arbitrali, in Inter-Roma andava fischiato un rigore netto per la trattenuta di Ndicka su Bisseck

Secondo i vertici arbitrali, in Inter-Roma andava fischiato un rigore netto per la trattenuta di Ndicka su Bisseck al 43’, senza bisogno dell’intervento del VAR. L’arbitro Fabbri ha commesso un errore evidente, mentre quello del VAR Di Bello è considerato meno grave. "Era un fallo evidente. Fabbri quindi ha sbagliato, come il varista Di Bello che è rimasto in silenzio: il suo errore viene però giudicato meno grave, proprio perché la dinamica era leggibile già dal campo", spiega il Corriere della Sera.