Dopo le buone risposte fornite da Josep Martinez contro lo Shakhtar Donetsk, Cristian Chivu è pronto a cambiare

Marco Macca
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Dopo le buone risposte fornite da Josep Martinez nella partita di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, Cristian Chivu è pronto a cambiare in porta: secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, infatti, domani a San Siro contro la Fiorentina (e nella successiva partita contro il Venezia) potrebbe essere proprio l'ex Lazio a difendere i pali nerazzurri:

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"L'ora dell’esordio ufficiale è dietro l’angolo. Ivan Provedel si appresta a difendere la porta dell’Inter e ad attenderlo c’è una doppietta ravvicinata tra la Fiorentina domani all’ora di pranzo e il Venezia in trasferta mercoledì nel turno infrasettimanale. Si tratterebbe non solo del debutto assoluto con la maglia dell’Inter, ma anche di un ritorno tra i pali dopo quasi ben 8 mesi di assenza. L’ultima volta infatti risale al 4 marzo scorso, quando con la Lazio in semifinale di Coppa Italia aveva sfidato l’Atalanta, e poi pochi giorni dopo era stato costretto a operarsi alla spalla concludendo anzitempo la stagione".

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"Sull’esperienza non c’è alcun dubbio, ma la possibilità che sia un po’ arrugginito nella confidenza con le partite sussiste e dovrà farsi subito trovare pronto. Chivu l’avrebbe anche fatto esordire prima, poi però gli errori di Pepo Martinez hanno rinviato il debutto affinché lo spagnolo non accusasse il colpo anche a livello psicologico. Lo spagnolo viene da una serata di gloria in Champions, con cui ha idealmente passato il testimone allo stesso Provedel".

(Fonte: Corriere dello Sport)

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