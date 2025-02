"Gli investimenti sui prospetti più interessanti, anche in ottica di una rivendita futura, saranno stile Bisseck o Sucic. Più difficile, ma non certo impossibile arrivare a profili come Castro, il baby Lautaro del Bologna o Nico Paz del Como (via Real). In un contesto di cambiamento il punto di riferimento resta Inzaghi, sotto contratto fino al 2026".

"Chiusura con domanda dell’inviato delle «Iene» a proposito di Amedeo Carassai, consigliere indipendente uscente (così come Carlo Marchetti): «Carassai era capo di Microgame, società di scommesse e, a quanto risulta a noi, questo sarebbe incompatibile secondo il codice di giustizia sportiva. Si è dimesso per questo?». Marotta ha ammesso di non sapere dare una risposta in merito: «Ne prendo atto». In realtà Carassai risulta essere amministratore della società di investimento Piomo con sede in Uruguay, controllante col 91,7% dell’italiana Microgame, che fornisce l’infrastruttura informatica per i servizi di scommesse".