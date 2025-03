"Ma nell'efficacia dei passaggi coi piedi, fondamentali per i meccanismi di costruzione del gioco, lo svizzero è superiore sia per precisione che per efficacia dei passaggi: Martinez coi piedi è abilissimo, ma è normale che non sia ancora così dentro al gioco come Sommer e l'ha dimostrato soprattutto a Rotterdam (solo 4 lanci positivi). Per questo l'alternanza sistematica sembra difficile: o si torna presto alle certezze del titolare o si costruisce un titolare tutto nuovo. Ma farlo nel pieno della stagione non è così semplice".