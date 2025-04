Non c'è tempo per ripensare ai due punti buttati al vento in casa del Parma. Da oggi si inizia a pensare alla gara di martedì in casa del Bayern. Ora la testa va alla Champions League, poi si penserà nuovamente al campionato.

"Dopo una partita mandata alle ortiche così, è risalita la paura di questo Bayern, anche se pieno di cerotti, con 5 assenti sicuri (Musiala, Upamecano, Ito, Davies e Pavlovic) e 2 quasi certi (Neuer e Coman). Del resto, l’Inter trova spesso il modo di buttarsi via da sola indipendentemente dall’avversario, come ha dimostrato ieri e come si vedeva nella faccia sbuffante e nera come la notte di Lautaro. L’argentino sapeva già di dover giocare un’oretta, ma sentiva la bufera in arrivo. Si notava pure nello stupore scenico sul volto di Sommer che, nel primo tempo, aveva parato il parabile e pure qualcosa di più, ma nel naufragio del secondo non si è salvato con la sua zattera in mezzo al mare", analizza La Gazzetta dello Sport.