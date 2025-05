Sorpasso vietato. CorSera: “L’Inter le prova tutte, ma questo scudetto non s’ha da fare”

L'Inter non riesce a vincere, nonostante fosse due volte in vantaggio, con la Lazio e rimane dietro in attesa dell'ultima gara di campionato

"Sorpasso vietato, scudetto quasi sfumato. E silenzio stampa per sbollire, se possibile, la rabbia. L’Inter si mangia le mani fino al gomito, e resta un punto dietro al Napoli, dopo aver accarezzato a lungo l’idea del sorpasso scudetto: al 90’, Bisseck, con le braccia dietro alla schiena, stacca leggermente il gomito destro per fermare una palla ravvicinata di Castellanos. La Var richiama Chiffi: l’arbitro che da due passi non aveva visto il tocco, assegna il rigore, trasformato per il 2-2 da Pedro, con i due allenatori espulsi per proteste. Al primo gol dello spagnolo, l’1-1 nato da un pasticcio assortito della difesa, l’Inter trova la forza per reagire, tornando quasi subito in vantaggio con Dumfries. E avrebbe ancora l’energia e il tempo per cercare il 3-2 nei 10’ di recupero, ma Arnautovic si impappina da un metro, poi segna in fuorigioco al 99’, mentre Dumfries e Acerbi sbagliano mira, senza fare miracoli stile Champions", scrive il Corriere della Sera.