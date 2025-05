"Che l'ultimo jolly scudetto fosse volato via, l'Inter lo aveva già capito domenica scorsa contro la Lazio, con il rigore del 2-2 assegnato per il gomito fuori posto di Bisseck. E non a caso era rimasta in silenzio, a fare il conto degli errori che sono costati il titolo numero 21. A partire dai propri, ovviamente, perché questa è una squadra che ha sempre cercato poco gli alibi e che sa bene di non essersi mai espressa in questo torneo ai livelli mostrati in Champions. Anche per alcuni limiti strutturali evidenti in attacco, sui quali a gennaio la proprietà ha deciso di non intervenire, mettendone in conto le conseguenze.