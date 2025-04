"La macchina assemblata da Simone ha salda guida a sinistra, al punto che, su 95 reti totali, 33 sono arrivate con azioni di vario tipo costruite sul fronte mancino. Più di una su tre. Ci sarebbero pure un paio di rimesse laterali partite da quel lato, a San Siro contro l’Atalanta, grazie alle mani di Bastoni come fionde, e un gol olimpico, direttamente da calcio d’angolo, timbrato da Asllani in Coppa Italia contro l’Udinese. Il grosso del bottino, però, è manovra articolata, studiata nel dettaglio, con assoluta fedeltà al manuale di Inzaghi. Scambi di posizione, sovrapposizioni e combinazioni in velocità nel turbinio mezzala-difensore-esterno. Ormai tutti danno del “demone” a Simone, che non disdegna certo il nomignolo, e la sua più pericolosa stregoneria prende forma proprio quando a sinistra stanno insieme Bastoni, Mikhi e Dimarco. Quest’ultimo è la freccia più aguzza, il re degli assist: tra quei 35 gol, 8 nascono da passaggi diretti del numero 32, molti per la gioia della ThuLa. Senza contare le azioni comunque partite da una sua giocata laterale. In tema di assist, il polifunzionale Bastoni arriva invece a 3, uno in più di Carlos Augusto, eroe di Baviera", aggiunge Gazzetta.