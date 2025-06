E' sempre Lautaro. Proprio nel momento in cui un mezzo dramma sportivo si stagliava all'orizzonte per l'Inter, l'argentino si è confermato il vero leader

"D’altronde, finalissima di Champions esclusa, dove tutta l’Inter ha deluso enormemente, il 10 nerazzurro negli ultimi mesi, quando ha giocato, è sempre stato decisivo. E probabilmente il non averlo a disposizione per la parte finale della Serie A – “Lauti” non ha giocato nemmeno un minuto delle ultime quattro – ha contribuito allo scucire lo scudetto dal petto ai penultimi campioni d’Italia (...). Resta comunque il merito del campione e leader tecnico oggi in forza all’Inter".