Considerando l’importanza della partita — e il suo peso in attacco — si va verso la presenza del francese al fianco di Lautaro, aggiunge il quotidiano, che conferma il ritorno dal primo minuto di Federico Dimarco, che ha smaltito la sindrome influenzale.

Un solo ballottaggio in casa nerazzurra in vista di Juventus-Inter, in programma domani sera all’Allianz Stadium: De Vrij e Acerbi si giocano un posto al centro della difesa.