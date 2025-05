"Ribaltone mancato. Proprio quando stava accarezzando il sorpasso sul Napoli, l’Inter si è incartata, facendosi male da sola. Bisseck, dopo aver sbloccato il risultato, ha combinato un disastro, non riuscendo a frenare l’istinto e finendo per toccare il pallone con la mano. Rigore inevitabile e Pedro ha ricacciato in gola l’urlo di San Siro, che si era infiammato dopo il gol di Dumfries ed era pronto a esultare come contro il Barcellona. Vero che mancano ancora 90’ per chiudere questo campionato. Ma quella di ieri ha tutta l’aria di una sentenza. E chiaramente la truppa di Inzaghi non può che mangiarsi le mani, visto che il Napoli aveva fatto un altro regalo, non andando oltre il pareggio a Parma".