Simone Inzaghi è a un passo dal diventare il secondo allenatore nella storia dell’Inter, dopo Helenio Herrera, a portare il club nerazzurro in finale di Champions League per almeno due volte. "Da solo, questo dato indica dove l’allenatore chiamato a sostituire Antonio Conte dopo la sua fuga dall’Inter ha portato una società che - secondo chi l’ha preceduto - sarebbe stata destinata a vivere nel limbo della non competitività. Molti in questi quattro anni l’hanno dimenticato, non Inzaghi. La storia non la scrivono soltanto i vincitori, come ama ripetere Conte, ma pure la continuità di risultati ad alto livello senza mandare al macero nessuna competizione, Coppa Italia compresa", sottolinea Tuttosport.