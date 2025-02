"L’Inter ha perso tre volte nelle ultime 15 partite, tante quante ne aveva perse nelle precedenti 30, inserendo però nel conto il ko indolore a campionato già vinto in casa del Sassuolo. Serve un ritocco. Non sarà certo in termini di modulo e di uomini: Inzaghi giustamente non cambierà indirizzo, da questo punto di vista. Piuttosto, la sua necessità è che la squadra non perda autostima. Ed è un qualcosa che (in parte) è avvenuto dopo la sconfitta di Riad contro il Milan. L’Inter ha bisogno di una scintilla, in campionato. Chissà che non aiuti anche la frenata del Napoli di ieri sera: lo scudetto è ancora lì, sulle maglie e alla portata di Inzaghi", commenta La Gazzetta dello Sport.