Fuori Zalewski, Carlos Augusto e Darmian: Inzaghi non ha più ricambi e dovrà gestire queste assenze per le prossime gare

Thuram dovrebbe recuperare e giocare il big match col Napoli, Calhanoglu sta piano piano tornado verso la migliore condizione, l'emergenza dell'Inter è sulle fasce laterali. Fuori Zalewski, Carlos Augusto e Darmian: Inzaghi non ha più ricambi e dovrà gestire queste assenze per le prossime gare.

"Al tecnico sono rimasti solo due giocatori di ruolo almeno per le prossime due partite, che peraltro sono le più importanti del ciclo: Dumfries e Dimarco. Giocheranno titolari sia a Napoli sia a Rotterdam, ma il problema di Inzaghi è come gestire la fatica, anche a gara in corso. A destra può essere adattato, almeno per uno spezzone di gara, Pavard. A sinistra, più complicato immaginare una soluzione a meno di un cambio di modulo. Meglio pensare a chi sarà titolare", sottolinea La Gazzetta dello Sport.