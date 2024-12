Sommer, da subito integrato nel gruppo e nel sistema di gioco di Simone Inzaghi, si è dimostrato fondamentale anche per la costruzione dal basso, caratteristica imprescindibile per il tecnico.

Per questo motivo, la scelta dell’Inter di confermarlo come titolare per tutta la stagione appare logica, soprattutto considerando che sarà lui a guidare la squadra anche nel Mondiale per Club previsto negli Stati Uniti a giugno 2025.