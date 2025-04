Sommer è arrivato all’Inter nell’estate del 2023 dopo un’esperienza breve e poco brillante con il Bayern Monaco. Giunto in Baviera a gennaio dello stesso anno per sostituire l’infortunato Neuer, era stato tra i protagonisti negativi dell’eliminazione ai quarti di Champions contro il Manchester City. Un’esperienza difficile che però non ha scoraggiato i dirigenti interisti, i quali hanno visto nel portiere svizzero un profilo ideale per completare il mosaico tattico di Simone Inzaghi. La scelta si è rivelata vincente, come sottolinea il Corriere dello Sport: già in campionato Sommer aveva brillato contro Udinese e Parma, salvando il risultato in più di un’occasione.