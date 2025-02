"Inzaghi sabato, con tono pacato, ha spiegato che «il primo posto adesso non conta». Ma non c’è dubbio che si tratti comunque di uno snodo molto delicato per chi, come la sua squadra, punta a tutti gli obiettivi. Anche perché finora l’Inter due grandi prestazioni — nel giro di pochi giorni e contro avversari di pari grado — non è ancora mai riuscita a farle, nemmeno in Supercoppa. E se la doppietta Napoli-Rotterdam (1-5 marzo) non fosse sufficiente, dopo l’intermezzo con il Monza ci sarà quella che prevede il ritorno col Feyenoord e la sfida di Bergamo contro l’Atalanta (11-16 marzo)".