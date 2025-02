Il giorno dopo Juve-Inter, Repubblica analizza la gara dello Stadium. Dopo un buon primo tempo, i nerazzurri nella ripresa entrano con la testa altrove, inspiegabile per una squadra che fin qui ha deluso negli scontri diretti e aveva la ghiotta occasione di sorpassare in Napoli in vetta. "È cominciato qualcosa di nuovo, di sicuro si sono aperte le porte su un campionato diverso: il gol di Francisco Conceiçao, aria fresca in mezzo alle mummie interiste, cambia le prospettive della Juventus, che adesso sa di saper battere anche la squadra più forte d’Italia e di poterlo fare con merito. Ma sposta pure la dimensione dell’Inter, alla seconda sconfitta in dieci giorni (e quella nel derby l’aveva scongiurata in extremis) e proprio nel momento in cui, sgravata dalle preoccupazioni di Champions, avrebbe potuto surclassare il passo zoppicante del Napoli".