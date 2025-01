La reazione che tutti chiedevano all'Inter è arrivata. E serve a spazzare via la delusione per la sconfitta in Supercoppa, considerando che tutti gli altri obiettivi rimangono alla portata dei nerazzurri. Per primo il campionato, con la vetta che potenzialmente è ancora della squadra di Simone Inzaghi. La vittoria di ieri a Venezia conferma la maturità intanto raggiunta, come sottolinea anche il Corriere dello Sport: