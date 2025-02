L’Inter spreca e poi si avvita su sé stessa. Chi e cosa preoccupa Inzaghi

L’Inter cade per la seconda volta consecutiva in trasferta e mostra allo Stadium difetti emersi dall'inizio della stagione

Un gol di Conceiçao a 15 minuti dalla fine regala alla Juve tre punti importanti in chiave Champions, mentre l'Inter cade nella seconda trasferta consecutiva. Una mazzata per i nerazzurri che può ripercuotersi anche a livello mentale. "L’Inter cade per la seconda volta consecutiva in trasferta, come non succedeva dal 2023 e fallisce l’occasione di sorpassare il Napoli. I giochi, sia chiaro, restano aperti. La corsa allo scudetto è al rallentatore: le rivali, adesso separate da due punti, ne hanno conquistati appena tre nelle ultime tre gare. E nessuna delle due brilla", sottolinea il Corriere della Sera.