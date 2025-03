"Poi, una volta piazzato il naso davanti di una incollatura, ha dovuto aspettare altro tempo per scrollarsi di dosso la concorrenza. Non serviva fretta, solo perseveranza, e una zampata al momento giusto: non poteva che arrivare contro l’Atalanta, non esiste scenario che ispiri di più Simone di una sfida alla Dea", sottolinea la Gazzetta dello Sport.