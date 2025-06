"Lautaro e Carboni ribaltano nell’ultimo quarto d’ora il Mondiale dell’Inter. E tolgono con prepotenza le valige dall’aereo con destinazione Milano: prima la rovesciata in uno spazio ristrettissimo del capitano, poi il colpo di biliardo in diagonale al 92’ di Valentin, che non giocava dal 13 ottobre: colpo di destro, lui che è mancino. Dal flop totale a tre punti pesanti che cambiano lo scenario: sarà comunque decisiva per la classifica la sfida finale contro gli argentini, che sono in forma e si erano sbarazzati senza tutta questa fatica dell’Urawa. Ma anche gli argentini dell’Inter non se la passano così male. E strappano di peso la squadra di Chivu dal lettino dove sembrava distesa: che sia ancora quello dello psicologo, dopo la batosta in Champions, quello del fisioterapista per i sette assenti o quello della spiaggia, bramata dopo 61 partite stagionali, cambia poco. L’Inter sarà stanca, scossa e rimaneggiata, ma è ancora dentro a questo Mondiale, dopo una partita- labirinto, apparentemente senza via d’uscita", analizza il Corriere della Sera.