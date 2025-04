"Oltre al portiere Sommer, il più utilizzato come normale che sia (3.870’), ci sono quindi ben altri cinque giocatori di movimento che hanno sfondato la cima dei 3 mila minuti in campo: più in alto di tutti, Alessandro Bastoni a quota 3455’, ma sarà superato domenica dal compagno con la fascia. Mentre Lautaro. che è appena 20’ indietro (3435’ per l’esattezza), è pronto al sorpasso. Più indietro, ecco Nicolò Barella a 3242, Henrikh Mkhitaryan a 3200 e Marcus Thuram a 3004. Nel fronte avversario la differenza si vede, nonostante Conte abbia potuto ruotare molto meno. Di giocatori in campo per più di 3 mila minuti ce n’è soltanto uno, e non è neanche il portiere Meret. Nel dettaglio, Amir Rrahmani è arrivato a 3046’ minuti, che è la somma rotonda di una partita di Coppa Italia e delle 33 di A".