"Ci sono state anche due trasferte di mezzo, con l’obbligo di rientrare a Milano il giorno dopo e non la sera stessa, come d’abitudine. Vero che anche il Diavolo e la Juve erano reduci da impegni europei, ma avevano giocato un giorno prima e in casa. Chiaro che per l’Inter non possa essere una scusa. Le grandi squadre devono essere in grado di giocarsela sul doppio fronte, come ha sottolineato anche ieri Marotta".