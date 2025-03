"Di certo Simone Inzaghi - come ripete dal 13 luglio, primo giorno di allenamenti - ha come mantra quello di portare avanti ogni competizione, nella speranza - ça va sans dire - di non finire come Icaro. Intanto, l’ingresso nel G8 d’Europa ha garantito al fondo Oaktree quasi cento milioni di premi Uefa. La pratica con il Feyenoord, alla luce dello 0-2 al “De Kuip”, è scivolata via senza attacchi di panico, ma qui va dato merito all’Inter, considerato che il Milan, contro gli olandesi, è finito fuori strada perdendo a Rotterdam e pareggiando a San Siro".